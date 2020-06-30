В суд направлен обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Его обвиняют в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

По версии следствия, чиновник управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья ДЖКХ требовал указанные средства от предпринимателя за несоздание искусственных препятствий в подписании актов выполненных работ в сумме 1% от стоимости договора.

Как известно, чиновника задержали 26 мая при передаче шести тысяч гривен.

Напомним, 28 декабря 2019 года следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.