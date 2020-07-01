За минувшие сутки, 30 июня, российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное», — сказано в сообщении.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи н. п. Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин. У Водяного и Авдеевки наемники вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Также вблизи этих населенных пунктов преимущественно в вечернее время наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировано рядом с Хутором Свободным.

По данным разведки 30 июня украинские военные ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

«С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — подчеркнули в штабе.

Напомним, 29 июня российские наемники на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским позициям, ранение получили двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.