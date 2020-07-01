В Украине 1 июля утром число инфицированных коронавируса поднялось до 44 998. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла более 600 случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24 тысячи 277 человек. Сейчас госпитализированы 4848 человек, из которых 97 — подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12013 пациентов, подключение к аппарату ИВЛ — 396.
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.
В общем случаи подтверждено:
— Винницкая область - 1876 (1220 выздоровели)
— Волынская область. - 2427 (717 выздоровели)
— Днепропетровская область - 1090 (926 выздоровели)
— Донецкая область - 484 (166 выздоровели)
— Житомирская область - 1408 (831 выздоровел)
— Закарпатская область - 2961 (953 выздоровели)
— Запорожская область - 572 (425 выздоровели)
— Ивано-Франковская область - 2438 (1098 выздоровели)
— город Киев - 5138 (1598 выздоровели)
— Киевская область - 2610 (1356 выздоровели)
— Кировоградская область - 647 (541 выздоровел)
— Луганская область - 80 (59 выздоровели)
— Львовская область - 5578 (800 выздоровели)
— Николаевская область - 447 (283 выздоровели)
— Одесская область - 1712 (737 выздоровели)
— Полтавская область - 319 (270 выздоровели)
— Ровенская область - 3784 (1815 выздоровели)
— Сумская область - 297 (230 выздоровели)
— Тернопольская область - 1930 (1160 выздоровели)
— Харьковская область - 2169 (1104 выздоровели)
— Херсонская область - 193 (176 выздоровели)
— Хмельницкая область - 805 (548 выздоровели)
— Черкасская область - 645 (474 выздоровели)
— Черновицкая область - 4850 (1916 выздоровели)
— Черниговская область - 538 (145 выздоровели).
Напомним, в мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.
В Украине 1 июля утром число инфицированных коронавируса поднялось до 44 998. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла более 600 случаев.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24 тысячи 277 человек. Сейчас госпитализированы 4848 человек, из которых 97 — подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12013 пациентов, подключение к аппарату ИВЛ — 396.
Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.
В общем случаи подтверждено:
— Винницкая область - 1876 (1220 выздоровели)
— Волынская область. - 2427 (717 выздоровели)
— Днепропетровская область - 1090 (926 выздоровели)
— Донецкая область - 484 (166 выздоровели)
— Житомирская область - 1408 (831 выздоровел)
— Закарпатская область - 2961 (953 выздоровели)
— Запорожская область - 572 (425 выздоровели)
— Ивано-Франковская область - 2438 (1098 выздоровели)
— город Киев - 5138 (1598 выздоровели)
— Киевская область - 2610 (1356 выздоровели)
— Кировоградская область - 647 (541 выздоровел)
— Луганская область - 80 (59 выздоровели)
— Львовская область - 5578 (800 выздоровели)
— Николаевская область - 447 (283 выздоровели)
— Одесская область - 1712 (737 выздоровели)
— Полтавская область - 319 (270 выздоровели)
— Ровенская область - 3784 (1815 выздоровели)
— Сумская область - 297 (230 выздоровели)
— Тернопольская область - 1930 (1160 выздоровели)
— Харьковская область - 2169 (1104 выздоровели)
— Херсонская область - 193 (176 выздоровели)
— Хмельницкая область - 805 (548 выздоровели)
— Черкасская область - 645 (474 выздоровели)
— Черновицкая область - 4850 (1916 выздоровели)
— Черниговская область - 538 (145 выздоровели).
Напомним, в мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.