В Украине 1 июля утром число инфицированных коронавируса поднялось до 44 998. Количество случаев COVID-19 за последние сутки выросла более 600 случаев.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24 тысячи 277 человек. Сейчас госпитализированы 4848 человек, из которых 97 — подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12013 пациентов, подключение к аппарату ИВЛ — 396.

Наибольшее количество активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

В общем случаи подтверждено:

— Винницкая область - 1876 (1220 выздоровели)

— Волынская область. - 2427 (717 выздоровели)

— Днепропетровская область - 1090 (926 выздоровели)

— Донецкая область - 484 (166 выздоровели)

— Житомирская область - 1408 (831 выздоровел)

— Закарпатская область - 2961 (953 выздоровели)

— Запорожская область - 572 (425 выздоровели)

— Ивано-Франковская область - 2438 (1098 выздоровели)

— город Киев - 5138 (1598 выздоровели)

— Киевская область - 2610 (1356 выздоровели)

— Кировоградская область - 647 (541 выздоровел)

— Луганская область - 80 (59 выздоровели)

— Львовская область - 5578 (800 выздоровели)

— Николаевская область - 447 (283 выздоровели)

— Одесская область - 1712 (737 выздоровели)

— Полтавская область - 319 (270 выздоровели)

— Ровенская область - 3784 (1815 выздоровели)

— Сумская область - 297 (230 выздоровели)

— Тернопольская область - 1930 (1160 выздоровели)

— Харьковская область - 2169 (1104 выздоровели)

— Херсонская область - 193 (176 выздоровели)

— Хмельницкая область - 805 (548 выздоровели)

— Черкасская область - 645 (474 выздоровели)

— Черновицкая область - 4850 (1916 выздоровели)

— Черниговская область - 538 (145 выздоровели).

Напомним, в мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.