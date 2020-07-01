Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

США остаются лидером по количество выявленных инфицированных. Там коронавирус был подтвержден у 2 миллиона 727 тысяч 853 человек. Из них уже выздоровели 1,1 миллиона пациентов и умерли от осложнений — 130 тысяч 122. Продолжают лечение 1,4 миллиона.

Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где коронавирус подтвержден у 1 миллион 408 тысяч 485 человек. Из них 59 656 пациентов умерли от осложнений и 790 тысяч — выздоровели.

На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердилось 647 тысяч 849 случаев коронавируса, из них 412 тысяч 650 человек уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (9320) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.

Напомним, Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.