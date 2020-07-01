В мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
США остаются лидером по количество выявленных инфицированных. Там коронавирус был подтвержден у 2 миллиона 727 тысяч 853 человек. Из них уже выздоровели 1,1 миллиона пациентов и умерли от осложнений — 130 тысяч 122. Продолжают лечение 1,4 миллиона.
Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где коронавирус подтвержден у 1 миллион 408 тысяч 485 человек. Из них 59 656 пациентов умерли от осложнений и 790 тысяч — выздоровели.
На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердилось 647 тысяч 849 случаев коронавируса, из них 412 тысяч 650 человек уже выздоровели.
Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (9320) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.
Напомним, Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.
В мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
США остаются лидером по количество выявленных инфицированных. Там коронавирус был подтвержден у 2 миллиона 727 тысяч 853 человек. Из них уже выздоровели 1,1 миллиона пациентов и умерли от осложнений — 130 тысяч 122. Продолжают лечение 1,4 миллиона.
Второе место по количеству инфицированных — в Бразилии, где коронавирус подтвержден у 1 миллион 408 тысяч 485 человек. Из них 59 656 пациентов умерли от осложнений и 790 тысяч — выздоровели.
На третьем месте — Россия. За все время там официально подтвердилось 647 тысяч 849 случаев коронавируса, из них 412 тысяч 650 человек уже выздоровели.
Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (9320) по сравнению с другими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смерти от других болезней.
Напомним, Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.