Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bangkok Post.

Китайские военные одобрили применение вакцины против коронавируса в своих рядах.

Отмечается, что китайские военные согласовали использование вакцины с 25 июня сроком на один год.

Препарат был разработан в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Указывается, что он успешно прошел первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что вакцина от CanSino обладает хорошим профилем безопасности и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.