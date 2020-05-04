Президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

— Я думаю, что мы получим вакцину к концу года, - сказал Дональд Трамп.

Президент США добавил, что возможно это будет раньше чем в декабре 2020 года.

На вопрос журналиста о том, не переживает он за людей, которые согласились испытать на себе вакцину, Дональд Трамп ответил, что они сами знают на что идут.

— Нет, потому что они добровольцы. Они знают, на что они идут ... Они хотят помочь процессу, - отметил Дональд Трамп.





Напомним, ранее ВОЗ сообщала, что исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».