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Президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
— Я думаю, что мы получим вакцину к концу года, - сказал Дональд Трамп.
Президент США добавил, что возможно это будет раньше чем в декабре 2020 года.
На вопрос журналиста о том, не переживает он за людей, которые согласились испытать на себе вакцину, Дональд Трамп ответил, что они сами знают на что идут.
— Нет, потому что они добровольцы. Они знают, на что они идут ... Они хотят помочь процессу, - отметил Дональд Трамп.
Напомним, ранее ВОЗ сообщала, что исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».
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Президент США Дональд Трамп уверен в том, что до конца 2020 года появится вакцина от коронавируса.
Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
— Я думаю, что мы получим вакцину к концу года, - сказал Дональд Трамп.
Президент США добавил, что возможно это будет раньше чем в декабре 2020 года.
На вопрос журналиста о том, не переживает он за людей, которые согласились испытать на себе вакцину, Дональд Трамп ответил, что они сами знают на что идут.
— Нет, потому что они добровольцы. Они знают, на что они идут ... Они хотят помочь процессу, - отметил Дональд Трамп.
Напомним, ранее ВОЗ сообщала, что исследования по разработке вакцин и методов лечения коронавируса COVID-19 ведутся «с невероятной скоростью».