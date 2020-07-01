За июнь в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска потеряли 42 человека убитыми и 58 ранеными.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, два миномета и танк.

— Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжких телесных повреждений и ножевых ранений, передозировкой наркотиками, употребления алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что у вражеских подразделений низкое морально-психологическое состояние, - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что Объединенные силы продолжают исполнять боевые задания для защиты украинского народа и будут и в дальнейшем реагировать на вражеские вооруженные провокации.

Ранее сообщалось, что вооруженные сили Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши. Кроме того, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.