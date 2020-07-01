Вооруженные сили Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши. Кроме того, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.

Об этом сообщил военный эксперт, руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передаёт РБК-Украина.

— Там есть бригада морской пехоты, артиллерийский полк, который вооружен (артустановками, - прим.) «Гиацинтами», «Ураганами» и «Градами», - рассказал Тарас Чмут.

Однако дозвуковой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» пока не готов к использованию в боевых условиях в ближайшее время.

Напомним, что бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область во время учений «Кавказ-2020».

В командно-штабных учениях вооруженных сил России «Кавказ-2020» в этом году примет участие не менее 100-120 тысяч человек, 3 тысяч боевых машин, из них не менее 500 танков.