Инспектора патрульной полиции в Николаевской области задержали на получении взятки за возвращение изъятого автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Во вторник, 30 июня, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, работники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи ГБР задержали инспектора патрульной полиции в Николаевской области при получении 21 тысячи гривен взятки.

Эти деньги младший лейтенант полиции получил от жителя села Пересадовка Витовского района за возвращение безосновательно изъятого автомобиля и непрепятствование его дальнейшей эксплуатации.

Инспектора патрульной полиции задержали в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно при получении взятки.

В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что в суд направлен обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Его обвиняют в получении взятки.