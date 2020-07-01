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Инспектора патрульной полиции в Николаевской области задержали на получении взятки за возвращение изъятого автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Во вторник, 30 июня, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, работники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи ГБР задержали инспектора патрульной полиции в Николаевской области при получении 21 тысячи гривен взятки.
Эти деньги младший лейтенант полиции получил от жителя села Пересадовка Витовского района за возвращение безосновательно изъятого автомобиля и непрепятствование его дальнейшей эксплуатации.
Инспектора патрульной полиции задержали в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно при получении взятки.
В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что в суд направлен обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Его обвиняют в получении взятки.
Инспектора патрульной полиции в Николаевской области задержали на получении взятки за возвращение изъятого автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Во вторник, 30 июня, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, работники Николаевского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи ГБР задержали инспектора патрульной полиции в Николаевской области при получении 21 тысячи гривен взятки.
Эти деньги младший лейтенант полиции получил от жителя села Пересадовка Витовского района за возвращение безосновательно изъятого автомобиля и непрепятствование его дальнейшей эксплуатации.
Инспектора патрульной полиции задержали в порядке статьи 208 УПК Украины непосредственно при получении взятки.
В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, что в суд направлен обвинительный акт в отношении главного специалиста одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета. Его обвиняют в получении взятки.