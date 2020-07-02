За сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Всего за время пандемии в Украине подтвердили уже 45 887 случаев коронавирусной болезни, из них 1 185 летальных, а 20 053 человека уже выздоровели. Сейчас COVID-19 болеют 24 649 человек.

Больше всего случаев за последние сутки обнаружили во Львовской области (152) и городе Киев (104).

Напомним, в мире с начала пандемии COVID-19 зафиксировано у 10 миллионов 514 тысяч 973 человек. Из них 5 миллионов 798 тысяч 973 пациента уже выздоровели и 514 021 — умер от осложнений. Продолжают лечиться 4,2 миллиона человек.