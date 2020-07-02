В Украине осудили двух иностранцев, которые переправляли через Харьковскую область наемников в Сирию и Ирак для международной террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители установили, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников. В 2013-2015 годах они «принимали» участников «Идил» из республик Северного Кавказа России, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракскую зону для участия в боевых действиях на стороне террористов. Организаторы давали им также деньги, жилье и документы для выезда.

В СБУ говорят, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями «Исламского государства», которые находились в Турции и Сирии. Они регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности. Также в октября 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную поддержку боевикам для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.

Во время обысков в помещениях и транспорте осужденных правоохранители изъяли символику террористической организации «Исламское Государство», гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Также нашли большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украина, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.

В СБУ отмечают, что согласно Резолюции Совета Безопасности ООН «Исламское государство в Ираке и Леванте» включена в перечень террористических организаций. Деятельность «Исламского государства» связана с совершением многочисленных преступных террористических актов, направленных на убийство гражданских и других жертв, уничтожение имущества, а также культурных, религиозных объектов и подрыв мировой стабильности, приводит к сокрушительному гуманитарного влиянию на гражданское население, вынужденное переселения миллионов людей и провоцирование межрелигиозной напряженности, совершение преступлений против человечности и международного правопорядка и тому подобное.

Напомним, в ноябре 2019 года во время совместной спецоперации Украины, Грузии и США в Киевской области задержали одного из ключевых главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) - гражданина Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани», он был главарем террористов в сирийской провинции Латакия, сообщили в СБУ.