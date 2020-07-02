Следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изымают оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил ВСУ, которое позже было удалено.

«Ко Дню зенитных ракетных войск, который будем отмечать завтра, 3 июля, Государственное бюро расследований делает очередной «подарок» защитникам неба. Так, 1 июля 2020 года в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного С. Баева, в рамках уголовного производства № 62020240000000492, следователи ГБР составили протокол осмотра и изъяли четыре СВЧ-приборы (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию. Следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь «об осмотре воинской части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов».

В командовании отметили, что такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836).

«Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабных военных учений «Кавказ-2020», где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи», — отмечают в командовании.

В пресс-службе также сообщили, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, прикрывающей воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

Вечером следователи вернули 3 прибора в одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ, еще 4 прибора будут возвращены сегодня, говорится в заявлении ГБР.

«Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 года провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня», — отмечается в заявлении.

Напомним, в июне Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в доме экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.