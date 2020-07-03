За последние два месяца в Ботсване были найдены более 350 мертвых слонов. Причина их гибели неизвестна.

Об этом сообщает BBC.

Ботсвана является домом для трети сокращающейся популяции слонов в Африке. Власти страны не знают, почему животные умирают, а лабораторные анализы образцов будут через несколько недель.

Местные зоозащитники впервые предупредили правительство о смерти слонов в начале мая. За три часа полета на вертолете над дельтой реки они обнаружили 169 мертвых слонов. Спустя месяц были выявлены еще множество трупов, в результате чего их общее количество превысило 350.

— Это абсолютно беспрецедентно с точки зрения количества умерших слонов в одном происшествии, не связанном с засухой, — заявил доктор Нейл Маккенн из британского благотворительного Нацпарка спасения.

Правительство исключило браконьерство в качестве причины смерти, поскольку бивни слонов не были удалены. Более того, мертвыми найдены только слоны. Ученые предполагают, что причиной массовой гибели слонов является какое-то заболевание, которое поражает их нервную систему.

Также не исключается возможность распространения этого заболевания на людей, особенно если причина кроется в воде или почве.

— Да, это природоохранная катастрофа, но она также может стать кризисом общественного здравоохранения, — говорит Нейл Маккенн.

Напомним, в прошлом году шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое. По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны.