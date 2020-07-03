Сегодня утром, 2 июля, фуры заблокировали въезд в Николаев со стороны Херсона.
Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал н ачальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчян.
На видео видно, что грузовики сосредоточились по всей ширине дороги, не оставляя места легковому транспорту.
— Большегрузы заблокировали трассу Н-14 в районе съезда на Николаев. Это уголовно наказуемое преступление! Прорвался с боем, — написал Мкртич Мкртчян.
Напомним, накануне сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.
Сегодня утром, 2 июля, фуры заблокировали въезд в Николаев со стороны Херсона.
Соответствующее видео в своем Facebook опубликовал н ачальник управления коммунального имущества Николаевского горсовета Мкртич Мкртчян.
На видео видно, что грузовики сосредоточились по всей ширине дороги, не оставляя места легковому транспорту.
— Большегрузы заблокировали трассу Н-14 в районе съезда на Николаев. Это уголовно наказуемое преступление! Прорвался с боем, — написал Мкртич Мкртчян.
Напомним, накануне сообщалось, что на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.