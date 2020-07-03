В Николаеве фуры, которые везут зерно в порты, скапливаются в длинные очереди на улицах в Ингульском районе и блокируют работу железнодорожного переезда.

Об этом говорится в сюжете НикВести.

Сотни грузовиков скапливаются в очереди на обочинах дорог на въездах в город и на улицах Железнодорожной, Космонавтов, Новозаводской и Турбинной в самом Николаеве.

Диспетчер железнодорожного переезда по улице Железнодорожной говорит, что фуры не только выстраиваются в очереди под домами людей, но и порой блокируют сам переезд и создают аварийные ситуации.

— Им сюда нельзя въезжать (на переезд, - прим.), есть знак соответствующий, но они это не слушают. Бывает иногда такое скопление, что просто ужас. Очень страшно, когда фуры закрывают переезд. Иногда приходится предупреждать об этом диспетчеров, чтобы машинист сбавил скорость и не случилась авария, — утверждает женщина.

В свою очередь водители фур говорят, что в этом году ситуация с накоплением фур на улицах города намного изменилась в позитивную сторону из-за того, что операторы в порту ускорили прием грузов и их выгрузку.

— Уже получше чем в прошлом году. Уже пускают по пять машин в порт. Нет такого коллапса как в прошлом году. Я со вчерашнего вечера стою с 5 часов, и это еще неплохо., — заявил один из водителей, которые стояли в пробке по направлению в порт.

Отметим, что в Николаев фуры попадают со стороны Киева через Ингульский мост, Херсона, Одессы по аварийному Варваровскому мосту и с Баштанского направления. Фуры направляются к предприятиям, расположенным в акватории «Николаевского морского порта». В частности, на терминал предприятия «Нибулон», а также терминалы «Bunge», «Ника-Тера», «Эвери», «Posko Orexim International», «Евровнешторг», «Гринтур-Экс», «Ольвия», Николаевский портовый элеватор, «Никморсервис-Николаев». Они платят налоги в государственный бюджет, в Николаеве остается только подоходный и земельный налоги.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Напомним, на въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.