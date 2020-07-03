Досудебное следствие в отношении директора КП «Харьковспецстрой», депутата Харьковского горсовета Богдана Долины и начальницы участка КП, подозреваемых по делу о смерти 13-летнего мальчика, которого придавило футбольными воротами на спортплощадке в модульном городке для переселенцев, закончено.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«В суд направлено обвинительный акт в отношении депутата Харьковского городского совета VII созыва, который является директором коммунального предприятия, по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и относительно начальницы участка коммунального предприятия — по ч. 1 ст. 119, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 275 УК Украины (убийство несовершеннолетнего по неосторожности, подстрекательство другого соучастника к нарушению при строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений)», — говорится в сообщении.

Ранее, в декабре 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении еще одного подозреваемого по этому делу — директора строительной организации, которая делала спортплощадку. Ему инкриминируется ч.2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Несчастный случай произошел в марте 2017 года. Во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик — от порыва ветра ворота упали и ударили подростка по голове. Ребенок умер.

Напомним, что Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели студента-иностранца в Приморском районе города, на которого обрушились футбольные ворота.