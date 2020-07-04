Глобальная численность инфицированных коронавирусом превысила 11 миллионов человек.

Такие данные представлены ресурсом Worldometer.

По состоянию на 4 июля в мире было уже 11 миллионов 191 тысяч 681 больных COVID-19. Глобальная смертность от пандемии составила 529 тысяч 127 человек.

В печальной статистике лидируют США и Бразилия, где зафиксировано инфицированных 2 миллиона 890 тысяч 588 и 1 миллион 543 тысяч 341 человек, а умерших - 132 тысячм 101 и 63 тысячи 254 соответственно.

Напомним, почти 30% данных о секвенировании генома из образцов коронавируса, собранных Всемирной организацией здравоохранения, показали признаки мутации, которая сделала COVID-19 более заразным, но нет никаких доказательств того, что заболевание из-за этого стало более тяжелым.