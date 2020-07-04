В зоне боевых действий в Донбассе 3 июля боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибла местная жительница и был ранен украинский военнослужащий. Последний эвакуировали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает пресштаб операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, минометов 120-го и 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Новотошковского, Южного, Железного, Шумел, Орехово, Хутора Свободного, Попасной, Катериновки, Водяного, Каменки, Старогнатовка и Песков.

Стреляли и у Авдеевки. В штабе говорят, что во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседская здание.

За прошедшие сутки боевики обстреляли прифронтовые населенные пункты, где проживают гражданские люди. По информации штаба, на рассвете они открыли огонь по населенному пункту Зайцево из минометов 82-го калибра, в результате чего погибла местная жительница Елена Быхова, 1940 года рождения.

Для подавления обстрелов украинские военные оперативно применили штатное вооружение. С начала текущих суток, 4 июля, боевики раз нарушили режим прекращения огня — из гранатометов вблизи Катериновки.

Напомним, 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.