Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным правоохранителей, задержанный наладил схему, которая принесла ему 1,5 миллиона долларов. Подозреваемый рассказывал о якобы дружеских отношениях с «авторитетными» лицами и «создал себе имидж влиятельного человека».

— Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим, — говорится в сообщении.

Мошенник говорил, что может благодаря этим знакомствам пролоббировать назначение на высокие должности. В частности одному из граждан подозреваемый пообещал взять в закрытую «группу масонов», а также содействовать назначению в Кабмин.

Задержали мужчину в одном из кафе Луцка и изъяли 200 тысяч долларов. Кроме денег полиция изъяла «заявление» потерпевшего о вступлении в «группу масонов» и кольцо «печать масонов».

Напомним, правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.