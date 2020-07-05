В Волынской области правоохранители задержали руководителя ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов должность в Кабмине, а также принять в закрытую «группу масонов».
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным правоохранителей, задержанный наладил схему, которая принесла ему 1,5 миллиона долларов. Подозреваемый рассказывал о якобы дружеских отношениях с «авторитетными» лицами и «создал себе имидж влиятельного человека».
— Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим, — говорится в сообщении.
Мошенник говорил, что может благодаря этим знакомствам пролоббировать назначение на высокие должности. В частности одному из граждан подозреваемый пообещал взять в закрытую «группу масонов», а также содействовать назначению в Кабмин.
Задержали мужчину в одном из кафе Луцка и изъяли 200 тысяч долларов. Кроме денег полиция изъяла «заявление» потерпевшего о вступлении в «группу масонов» и кольцо «печать масонов».
Напомним, правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.
В Волынской области правоохранители задержали руководителя ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов должность в Кабмине, а также принять в закрытую «группу масонов».
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным правоохранителей, задержанный наладил схему, которая принесла ему 1,5 миллиона долларов. Подозреваемый рассказывал о якобы дружеских отношениях с «авторитетными» лицами и «создал себе имидж влиятельного человека».
— Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим, — говорится в сообщении.
Мошенник говорил, что может благодаря этим знакомствам пролоббировать назначение на высокие должности. В частности одному из граждан подозреваемый пообещал взять в закрытую «группу масонов», а также содействовать назначению в Кабмин.
Задержали мужчину в одном из кафе Луцка и изъяли 200 тысяч долларов. Кроме денег полиция изъяла «заявление» потерпевшего о вступлении в «группу масонов» и кольцо «печать масонов».
Напомним, правоохранители Харьковской области подтвердили информацию о задержании двух мошенников, которые обещали гражданам назначения на высокие должности в госорганах за взятку в 1 миллион долларов.