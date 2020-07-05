В Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.
Об этом свидетельствует информация сайта СНБО.
Согласно статистике по регионам, в Николаевской области за последние сутки выявлено 3 новых случая COVID-19.
Винницкая область - 1951 (15)
Волынская область - 2705 (+42)
Днепропетровская область - 1115 (+5)
Донецкая область - 680 (+81)
Житомирская область - 1461 (+14)
Закарпатская область - 3321 (+107)
Запорожская область - 597 (+9)
Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
Кировоградская область - 658 (+1)
Киев - 5543 (+78)
Киевская область - 2774 (27)
Львовская область - 6197 (+138)
Луганская область - 84 (0)
Николаевская область - 458 (+3)
Одесская область - 1865 (+30)
Полтавская область - 324 (+2)
Ровенская область - 4108 (+67)
Сумская область - 317 (+9)
Тернопольская область - 2069 (+44)
Харьковская область - 2348 (+37)
Херсонская область - 196 (0)
Хмельницкая область - 839 (11)
Черновицкая область - 5002 (+30)
Черкасская область - 661 (+4)
Черниговская область - 572 (+12)
Напомним, в Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.
В Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.
Об этом свидетельствует информация сайта СНБО.
Согласно статистике по регионам, в Николаевской области за последние сутки выявлено 3 новых случая COVID-19.
Винницкая область - 1951 (15)
Волынская область - 2705 (+42)
Днепропетровская область - 1115 (+5)
Донецкая область - 680 (+81)
Житомирская область - 1461 (+14)
Закарпатская область - 3321 (+107)
Запорожская область - 597 (+9)
Ивано-Франковская область - 2655 (+57)
Кировоградская область - 658 (+1)
Киев - 5543 (+78)
Киевская область - 2774 (27)
Львовская область - 6197 (+138)
Луганская область - 84 (0)
Николаевская область - 458 (+3)
Одесская область - 1865 (+30)
Полтавская область - 324 (+2)
Ровенская область - 4108 (+67)
Сумская область - 317 (+9)
Тернопольская область - 2069 (+44)
Харьковская область - 2348 (+37)
Херсонская область - 196 (0)
Хмельницкая область - 839 (11)
Черновицкая область - 5002 (+30)
Черкасская область - 661 (+4)
Черниговская область - 572 (+12)
Напомним, в Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.