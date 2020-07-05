В Украине по состоянию на 4 июля зафиксировано 48 500 случаев коронавирусной болезни. Из них — 823 за последние сутки.

Об этом свидетельствует информация сайта СНБО.

Согласно статистике по регионам, в Николаевской области за последние сутки выявлено 3 новых случая COVID-19.

Винницкая область - 1951 (15)

Волынская область - 2705 (+42)

Днепропетровская область - 1115 (+5)

Донецкая область - 680 (+81)

Житомирская область - 1461 (+14)

Закарпатская область - 3321 (+107)

Запорожская область - 597 (+9)

Ивано-Франковская область - 2655 (+57)

Кировоградская область - 658 (+1)

Киев - 5543 (+78)

Киевская область - 2774 (27)

Львовская область - 6197 (+138)

Луганская область - 84 (0)

Николаевская область - 458 (+3)

Одесская область - 1865 (+30)

Полтавская область - 324 (+2)

Ровенская область - 4108 (+67)

Сумская область - 317 (+9)

Тернопольская область - 2069 (+44)

Харьковская область - 2348 (+37)

Херсонская область - 196 (0)

Хмельницкая область - 839 (11)

Черновицкая область - 5002 (+30)

Черкасская область - 661 (+4)

Черниговская область - 572 (+12)

Напомним, в Украине по состоянию на 4 июля подтверждено 47 677 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 914 новых случаев.