В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Об этом «Европейской правде» сообщил один из задержанных пассажиров.

Украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из «Борисполя» в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта «Киев»).

По прибытии во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных - 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

— Когда мы приехали в «Жуляны» нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже после прилета на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту, нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались, — рассказал один из пассажиров Максим.

Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.

Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (их разрешили купить за свой счет), на полу лежат мертвые тараканы. Также им не предоставляют воду и еду.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник. Она также пообещала связаться с местными властями, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на «горячую линию» МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Отметим, согласно информации МОЗ Греции нет в списке стран, которые разрешили въезд украинцам в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщалось, Польша с 3 июля вновь вводит обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, который было отменен лишь 1 июля.