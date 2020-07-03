Польша с 3 июля вновь вводит обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, который было отменен лишь 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, в документе из перечня стран вне ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъята Украина.

В то же время в распоряжение главы МВД добавлены новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы. В частности, речь идет об учащихся, студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят здесь научную или исследовательскую работу.

От прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Напомним, за сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса.