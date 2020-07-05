Вчера, 4 июля, во время пожара в частном доме в микрорайоне Варваровка погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что пожар возник в летней кухне. Загорелись также дрова и мусор рядом с постройкой. Пламя охватило 80 квадратных метров.

К ликвидации пожара участвовали 15 спасателей, 4 единицы техники.

Дополнительно привлекались экипаж полиции, бригада скорой медицинской помощи, аварийная бригада ОАО «Николаевгаз», аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

Как сообщалось, спасатели в течение нескольких дней тушили пожар на свалке площадью 1000 м2 в селе Мешково-Погорелово Витовского района.