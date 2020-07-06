К концу июня огонь охватил уже 3 миллиона гектаров территории, а количество выбросов продуктов горения в атмосферу превышает показатели 2019 года.

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что первые возгорания в этом году были зафиксированы в марте.

По данным Европейской службы мониторинга атмосферы, в июне масса выбросов углерода из-за пожаров в Сибири составила 16,3 млн тонн. Это выше показателей 2019 года и в девять раз больше, чем в 2018.

Российское отделение Greenpeace заявило, что пожары уже приобрели масштаб экологической катастрофы.

— Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек – температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками, – в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет, — говорится в заявлении организации, распространенном 5 июля.

Экоактивисты констатируют, что, как и в прошлом году, российские власти не будут предпринимать никаких действий для тушения 90% пожаров. Это требует огромных ресурсов, а большинство возгораний фиксируются в отдаленных от населенных пунктов районах. Но несмотря на то, что огонь к городам и поселкам не приближается, россиянам, которые живут за тысячи километров от горящих лесов, снова придется вдыхать едкий дым.

— Учитывая распространение коронавируса, это особенно опасно для людей, — подчеркнули в Greenpeace.

Ранее сообщалось, что во время лесных пожаров в Сибири прошлого года могли пострадать около 13 тысяч животных.