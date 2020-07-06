С начала 2020 года на Николаевщине зарегистрировано 6 пожаров на полигонах твердых бытовых отходов.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Спасатели гасили возгорания твердых бытовых отходов на свалках частного предприятия «Мильча» в селе Мешково-Погорелово Витовского района, комунального предприятия «Санитарная очистка города» в селе Таборовка Вознесенского района, комунального предпрития «Дирекция оздоровительных учреждений» «Причерноморье» в селе Луговое Березанского района.

На свалках пожарные зафиксировали ряд нарушений хранения твердых бытовых отходов. Мусор складываются в «пласты» на местах, близких для вывоза коммунальным транспортом, территория не огорожена. Это затрудняет и удленяет процесс ликвидации горения.

Ранее сообщалось, что под Николаевом на незаконной свалке частного предприятия «Мильча» несколько дней горел мосор по причине нарушений норм эксплуатации и содержании полигонов бытовых отходов (свалок). Пожары на свалке имеют систематический характер, а предприятие самоустранилось от выполнения обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности.

Важно отметить, еще в 2009 году арендатор земли должен был засыпать карьер и открыть на его месте страусиную ферму. Однако, свалка продолжает функционировать и по сей день.