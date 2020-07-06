Морская вода у побережья Одессы, пробы которой взяты на расстоянии 5 и 50 метров от городских пляжей не соответствует стандартам.

Об этом сообщила журналистам заведующая отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Елена Варецкая, передает Укринформ.

«Пробы морской воды, взятые на расстоянии 5 и 50 метров от городских пляжей, свидетельствуют о наличии микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта. Речь идет о загрязнении по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки). Это означает, что морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормативам», — отметила Елена Варецкая.

В то же время она добавила, что пляжи для отдыхающих закрывать не будут, поскольку это нарушение конституционных прав человека. Каждый должен решать самостоятельно: купаться или нет.

По данным метеопоста, температура воды у побережья Одессы по состоянию на 6 июля составляет 24°С.

Специалисты Госпродпотребслужбы еще 1 июля предостерегли от купания возле 5 пляжей Одессы из-за так называемого цветения воды, вызванного разложением водорослей, не рекомендовали также потреблять выловленные у берега рыбу и другие морепродукты.

Ядовитые вещества, которые сопровождают «цветение» морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей, пояснили специалисты.

Напомним, в прошлом году специалисты выявили, что в районе пляжей «Стрелка», «Чайка», «Прибой» в Николаеве бактериальное загрязнение воды кишечной палочкой в 14 раз превышает показатели.