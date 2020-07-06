В Кирилловке закрыли базу «Днепровские зори», где отравились отдыхающие.

Об этом сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава.

«По состоянию на 6 июля при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях — трое детей, 1 взрослый — выделена сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе; результаты обследований на ротавирусную инфекцию, COVID-19 отрицательные; пищеблок заведения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 2 июля в Кирилловке на базе отдыха «Днепровские зори» зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 14 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Якимовской ЦРБ, состояние больных — легкой и средней степени тяжести.

Все больные были обследованы бактериологически на кишечную группу инфекций, несколько человек — на ротавирусную инфекцию, 9 человек обследованы на коронавирусную инфекцию.

В полиции открыли уголовное производство ч.1 ст. 325 УК Украины, а в Запорожской ОГА отметили, что база открылась незаконно, не имея разрешительных документов. Чиновники заверили, что в ближайшее время внепланово проверят все базы отдыха на побережье Азова.