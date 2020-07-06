Количество умерших от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 130 тысяч.

Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные 6 июля Университетом медицины имени Джона Хопкинса, США.

По состоянию на 14:00 по Вашингтону количество умерших составляет 130 007 человек.

Всего в Соединенных Штатах более 2 897 000 больных COVID-19. Более 906,7 тыс. человек выздоровели.

Как сообщалось, The Sunday Times представило расследование, в котором говорится, что ученые Уханьского института вирусологии хранили образцы нового коронавируса, начиная с 2013 года.