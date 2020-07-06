В понедельник, 6 июля, в Херсонской области от теплового удара умерли два человека, работавшие в полях.

Как сообщает Херсон Online, днем в поле между Антоновкой и Садовым Белозерского района нашли мертвой 25-летнюю женщину.

Еще одну смерть зафиксировали в Приморском Голопристанского района. 39-летний мужчина скончался в комбайне посреди поля.

По предварительным данным, мужчина и женщина умерли от теплового удара. Перед смертью женщина находилась в состоянии агонии.

В Херсонской области уже несколько дней держится аномальная жара. Температура воздуха достигла отметки 40−42 °С.