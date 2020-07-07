Из-за наводнения, которое случилось в Японии из-за проливных дождей в начале июля, погибли уже 50 человек, еще больше десяти японцев считаются пропавшими без вести. Власти объявили о необходимости эвакуации почти для 1,3 млн жителей японских префектур Фукуока, Кумамото, Нагасаки и Оита.

Об этом сообщает Kyodo.

Так, наводнение, которое начиналось на юге Японии, распространилось на северную часть острова Кюсю. После этого число погибших начало расти.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в провинции Кумамото подтверждена гибель 49 человек, еще одна жертва - в провинции Фукуока.

Впрочем, поисково-спасательная операция продолжается, хотя во многих районах срок в 72 часа после начала наводнения, который считается критическим при поисках живых людей, уже истек.

По данным японских СМИ, в пострадавших районах приостановлено железнодорожное и автобусное сообщение. Более 6 тысяч домашних хозяйств остаются без электричества в префектурах Кумамото, Оита и Кагосима. Кроме того, люди, живущие в горных районах, остались без телефонной связи и водоснабжения.

Река Тикуго, самая большая река в регионе Кюсю, разлилась в городе Хита (префектура Оита). Жителей просят следить за информацией об эвакуации, чтобы обеспечить их безопасность в случае возможной катастрофы. Дальнейшее наводнение может произойти в нескольких городах вдоль реки. В ближайшие дни ожидаются новые дожди в районах от запада до северо-востока Японии.