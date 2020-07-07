В Полтавской области неизвестные напали на автомобиль «Укрпочты» и похитили более 2,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

— Около 10 часов 7 июля в полиции Полтавщины поступило сообщение, что вблизи села Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль «Газель», принадлежащий Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника, — говорится в сообщении.

В результате нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Сейчас полиция работает над установлением и задержанием преступников. Пока решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 пункту 6 статье 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За такие преступления возможно лишение свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен.