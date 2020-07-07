Следователи передали в суд дело в отношении 41-летнего киевлянина, который развращал 9 девушек в возрасте от 9 до 16 лет, а также распространял порнографию и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в ноябре прошлого года правоохранители разоблачили мужчину, который развращал 10-летнюю девушку. Во время досудебного расследования по данному факту следователи установили еще восемь несовершеннолетних потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал преступления сексуального характера.

Как выяснили полицейские, мужчина во время общения в интернете посылал детям изображения порнографического характера и получал аналогичные личные фото в ответ. Также он вел разговоры на сексуальные темы и всячески развращал несовершеннолетних. Во время личных встреч с некоторыми из них целовал и касался их половых органов.

Ему инкриминируют совершение 44 эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 153 (сексуальное насилие), частью 2, 3, 4, 5 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и частью 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса. Санкция тяжелейшего преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Сейчас мужчина находится под стражей. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства с обвинительным актом направили в Подольский районный суд Киева.

Напомним, 30-летний николаевец, который имеет нетрадиционные интимные предпочтения, систематически предоставлял заказчикам для оказания сексуальных услуг 16-летних подростков.