В Николаеве полиция за совершение хулиганских действий со стрельбой по несовершеннолетним вручила подозрение ранее судимому мужчине

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Ночью 6 июля возле остановки общественного транспорта «Надежда» по улице Генерала Карпенко в Заводском районе произошел конфликт между 40-летним местным жителем и двумя подростками 17-ти лет. В ходе ссоры злоумышленник достал травматическое оружие, приказал подросткам бежать, а затем начал стрелять, попав одному из них в ногу.

Пострадавший парень вызвал скорую, а злоумышленник с места происшествия скрылся. Его по приметам внешности разыскали патрульные полицейские и доставили в Заводский отдел полиции. Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Под процессуальным руководством прокуратуры николаевцу, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и разбой, следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного Кодекса). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Суд Заводского района Николаева избрал подозреваемому меру пресечения в виду ночного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в поселке Константиновка Николаевской области между отцом и сыном произошел конфликт, в результате чего последний взял травматический пистолет и выстрелил в родственника.