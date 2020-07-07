Вечером, 7 июля, на киевской трассе при въезде в Николаев вновь образовалась многокилометровая пробка.

Об этом сообщает корреспондент НикВестей.

Движение затруднено из-за большого количества большегрузов на трассе, которые едут со стороны Новой Одессы. Фуры стоят в три ряда.

Напомним, 5 июля, фура перекрыла собой движение по Проспекту Героев Украины, из-за чего на подъезде к городу образовалась пробка. Грузовик перекрыл две полосы проспекта неподалеку от Терновского кольца, заблокировав проезд транспорта по обе стороны.