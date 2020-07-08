Президент Владимир Зеленский в среду, 8 июля, прибыл с рабочей поездкой в Луганскую области, где продолжаются масштабные лесные пожары в Новоайдарском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Ранее в регион прибыли глава МВД Арсен Аваков и глава СНБО Алексей Данилов.

Как стало известно, вследствие лесных пожаров в Луганской области по состоянию на утро среды, 8 июля, официально подтверждена гибель четырех человек, еще один человек считается пропавшим без вести.

Напомним, лесной пожар в Луганской области вспыхнул 6 июля. Огонь охватил около 85 гектаров Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о благоприятных природных условиях для окончательной ликвидации лесного пожара в Луганской области и отмечает возможность задействовать пожарную авиацию с этой целью, несмотря на близость линии разграничения.