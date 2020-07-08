Полицейские во Львовской области задержали 48-летнего священнослужителя, который покупал стартовые и травматические пистолеты, переделывал их в боевые и продавал. При этом мужчину уже второй раз поймали на незаконном обращении с оружием.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет он покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал на боевые, а еще — изготавливал патроны к этим пистолетам.

Свой товар священнослужитель затем сбывал онлайн, а для того, чтобы его не поймали, использовал фиктивные анкетные данные.

Полиция отмечает, что мужчину уже задерживали за незаконное обращение с оружием в декабре 2018 года. Его позже приговорили к пяти годам лишения свободы, но позже освободили досрочно.

Сейчас правоохранители проводят обыски по месту жительства священнослужителя, а также в его покупателей оружия на Львовщине, Киевщине и Черкасщине. Уже изъяли восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

Правоохранители собираются взять священнослужителя под стражу. За его действия ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась распространением наркотиков, оружия и взрывчатки.