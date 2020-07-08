По предварительным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины в Одесской области, ориентировочный размер убытков вследствие аварии нефтяного танкера Delfi составляет 15 204,73 доллара.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske.

Одесская Госэкоинспекция отмечает, что предъявить претензии — то есть документ, подтверждающий сумму убытков — можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию, и после удаления танкера из акватории Черного моря.

«Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объемам нефтепродуктов, которые были на судне до загрязнения, и оставшиеся после завершения операции по подъему судна», — добавляют в ведомстве.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы.

Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали.

Водолазы также вытащили на берег капитана судна, которому позже избрали меру пресечения.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже, собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.