Вечером в среду, 8 июля, на равнозначном перекрестке на пересечении улиц Шевченко и Обсерваторной в Николаеве столкнулись автомобили Nissan Almera и Hyundai Accent.

Об этом НикВести сообщили очевидцы происшествия.

Nissan ехал по Обсерваторной со стороны Адмирала Макарова в направлении Большой Морской. Hyundai двигался по Шевченко со стороны Пушкинской. Автомобили столкнулись на перекрестке.

В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai — женщина и двое детей. Пострадавших с места происшествия увезла карета скорой помощи. Об их состоянии пока не известно.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Отметим, что по правилам дорожного движения, Nissan должен был пропустить Hyundai, поскольку перекресток является равнозначным. То есть при его пересечении действует правило «помеха справа».

Напомним, 14 июня 52-летний водитель автомобиля «Рута», двигаясь по проспекту Богоявленском в направлении улицы Гагарина, сразу за Широкобальським мостом, наехал на лежащего, по словам очевидцев, велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб на месте происшествия.