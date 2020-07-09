В четверг вечером, 8 июля, на трассе М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск», возле села Коблево грузовик МАN сбил насмерть женщину.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что 59-летний водитель фуры сбил женщину в возрасте около 60 лет, которая шла по дороге в попутном направлении грузовика.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

— По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения, - сказано в сообщении.

При этом, в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией о личности погибшей, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 102.

Напомним, что вечером в среду, 8 июля, на равнозначном перекрестке на пересечении улиц Шевченко и Обсерваторной в Николаеве столкнулись автомобили Nissan Almera и Hyundai Accent.