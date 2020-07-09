В Николаеве в среду вечером, 8 июля обнаружили тело 16-летней девушки, которая покончила жизнь самоубийством, повесившись на веревке в туалете школы-интерната.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что тело школьницы нашли работники учреждения о чем сообщили в полицию.

На месте происшествия следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции обнаружила предсмертную записку, в которой просит прощения и тоскует по умершей мамой.

По факту смерти несовершеннолетней следователи начали уголовное дело, как того требует процедура в подобных случаях, по части 1 статьи 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование обстоятельств и мотивов совершения самоубийства.

Напомним, что 29 июня, в полицию поступило сообщение о гибели 32-летней жены депутата Николаевского областного совета.