Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко заявил, что недавно к нему впервые за все месяцы в СИЗО пустили врачей.

Об этом он сказал перед началом заседания суда, сообщает ТСН.

По словам Антоненко, к нему пустили врача, который его осмотрел.

Фигурант дела Шеремета добавил, что у него есть время заниматься, чтобы поддерживать форму и здоровье.

Антоненко заявил, что для него важно посещать судебные заседания, потому что это возможность увидеться с родными.

Под залом суда собрались активисты, которые требуют освободить Антоненко в связи с отсутствием содержательных доказательств его вины в деле убийства журналиста.