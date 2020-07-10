Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры могут повысится на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Об этом сообщает Reuters.

— ВМО заявила, что существует 20% вероятность того, что среднегодовые температуры, которые колеблются из года в год, могут возрасти на 1,5° С в любом году между 2020 и 2024 годом, — отмечают в ООН.

Это не означает, что мир будет пересекать долгосрочный порог потепления 1,5°C (2,7° по Фаренгейту), который ученые установили в качестве потолка для предотвращения катастрофических изменений климата.

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, Южную Африку и Австралию, где лесные пожары в прошлом году уничтожили миллионы акров земли, вероятно, ждет еще большая засуха к 2024 году, в то время как регион Сахеля в Африке, вероятно, будет еще более влажным.

Европа может увидеть больше штормов, а северная часть Северной Атлантики будет более ветреной. Отмечается, что эти прогнозы являются частью новых усилий ВМО по предоставлению краткосрочных прогнозов температуры, осадков и ветров, чтобы помочь странам следить за тем, как изменение климата может нарушать погодные условия.

Тем не менее, в ВМО отметили, что мир, вероятно, не достигнет долгосрочного порога 1,5°C потепления, по крайней мере, еще одно десятилетие.

Напомним, глобальное потепление угрожает уничтожению винодельческих регионов в мире. Если температура воздуха на Земле повысится на 2 градуса, это сократит их количество вполовину, на 4 градуса – на 85%.