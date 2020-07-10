Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство относительно участия гражданина Республики Чили в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

— Внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения… государственной границы Украины... что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (части 4 статьи 447, части 3 статьи 110, части 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины), — говорится в сообщении.

Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Указывается, что иностранец подчинялся так называемому «Полку Всевеликого войска Донского», участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ.

В ОГП напомнили, что согласно ст. 47 Дополнительного протокола №1 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, чилиец является наемником, а его действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Досудебное расследование проводит СБУ. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) выявила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.