Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, боевики вблизи Новолуганского применили миномет калибра 82 миллиметра. Одна мина попала в траншею, а осколками ранило двоих военных. Они несли службу на наблюдательном посту. Раненым оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

В штабе говорят, что открывали ответный огонь из имеющегося оружия.

Напомним, за минувшие сутки, 9 июля, российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.