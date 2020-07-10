В селе Рыбаковка Коблевской ОТГ Николаевской области обнаружили двух больных коронавирусом.

Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, который опубликовал пресс-секретарь Коблевской ОТГ Сергей Абуздин.

Сейчас в громаде выявляют всех контактировавших с заболевшими, чтобы в случае обнаружения признаков болезни обследовать их. Контактные лица будут обязаны на 14 дней уйти на самоизоляцию.

Также в Коблевской ОТГ усилят контроль за карантинными мерами. Комиссия по ТЭБ и ЧС решила закрыть на две недели детский садик «Жемчужинка», чтобы избежать распространения инфекции среди детей.

Кроме того, в Рыбаковке на 14 дней закроют амбулаторию, поскольку медики контактировали с заболевшими.

Ранее сообщалось, что на одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха пребывали 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.