Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии.

Об этом пишет Корреспондент.

Местные СМИ, ссылаясь на Центральное управление Александрии по туризму, пишут, что десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка.

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса.

Погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.

Также, сообщается, что местные жители ранее прозвали его «пляжем смерти». Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме отельных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению COVID-19. Однако в организации не исключают такую необходимость в некоторых странах, если не отслеживать вспышки болезни.