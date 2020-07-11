В Николаеве активист общественной организации получил огнестрельное ранение в голову.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что в 33-летнего мужчину возле его дома стрелял неизвестный.

Активиста прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи и сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

— Во время проведения операции было установлено характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову, - сообщают в полиции.

Отмечается, что следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.

Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».