В Николаеве активист общественной организации получил огнестрельное ранение в голову.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что в 33-летнего мужчину возле его дома стрелял неизвестный.
Активиста прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи и сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
— Во время проведения операции было установлено характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову, - сообщают в полиции.
Отмечается, что следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».
В Николаеве активист общественной организации получил огнестрельное ранение в голову.
Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что в 33-летнего мужчину возле его дома стрелял неизвестный.
Активиста прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи и сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
— Во время проведения операции было установлено характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову, - сообщают в полиции.
Отмечается, что следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации.
Напомним, что в Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».