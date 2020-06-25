В Харькове неизвестные жестоко избили активиста местной ячейки «Партии Шария».

Об этом сообщил лидер политсили Анатолий Шарий на своей странице в Facebook.

По словам Анатолия Шария пострадавший активист был на акции протеста «Партии Шария», которая прошла 17 июня в Киеве, и вел колонну митингующих. По его мнению, нападавшими являются представители Нацкорпуса, от которых сторонникам «Партии Шария» в последнее время поступали угрозы.

— Вот так сейчас выглядит наш парень, из нашей партии, который вел мирную колонну в Киеве. В Харькове на него напали когда он был один, напали под его домом. Били битами для того, чтобы убить. Били битами по голове. То есть у Офиса Президента появился свой отряд наемных убийц в лице Национального корпуса. Потому что официальные представители Нацкорпуса на протяжение недели неоднократно делали заявление о том, что они готовят нападение, призывали к этим нападениям, объявляли вознаграждение за нападение. Мы обращались в Офис Президента, к самому президенту, в МВД, где заведено несколько уголовных дел, но никто не был арестован, - сказал Анатолий Шарий.

При этом он добавил, что за два часа до избиения пострадавший написал заявление в полицию об угрозах со стороны членов «Нацкорпуса».

— За два часа до попытки убийства этот человек, этот парень написал заявление на главу штаба Национального корпуса Жорина и на некого Немичева — это глава Нацкорпуса в Харькове по поводу угроз, которые поступали, за два часа до попытки убить его, - добавил Анатолий Шарий.

Также Анатолий Шарий отметил, что сейчас парень находится в реанимации и врачи борются за его жизнь.

— Я пока не знаю, что мы будем делать дальше. Я просто хочу, чтобы вы делились фотографией этого парня на всех стенах человека, который выступил гарантом Конституции и при котором происходит то, чего не было при Януковиче, чего при Порошенко не происходило. В открытую отряд наемных убийц, террористическая организация, по-сути действующая абсолютно легально и имеющая мандат партии, убивает людей за их мнение. Его не избивали, его убивали. Сейчас в реанимации борются за его жизнь. Владимир Александрович, видосик запишите?, - сказал Анатолий Шарий.

Напомним, 17 июня, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.

В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шария напали на представителей националистов.

В пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партии Анатолия Шария.