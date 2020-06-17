В киевском метрополитене, на станции «Театральная», произошла потасовка с участием сторонников Шария, которые проводили митинг у Офиса президента.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

Там заявили, что инцидент произошел в 13:40.

«Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение. Двух нарушителей доставили в управление полиции в метрополитене», — говорится в сообщении.

Также свидетели драки опубликовали видео в соцсетях. Отмечается, что сначала сторонники партии Шария избили нескольких человек. После им решили «ответить».

Напомним, во время митинга сторонников партия Шария под Офисом Президента произошла массовая драка.