В пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели акцию под офисом «Партии Шария» в Николаеве, куда принесли гроб с портретом лидера партия Анатолия Шария.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь.

По словам Дениса Янтаря, представители «Нацкорпуса» устроили акцию из-за того, что Анатолий Шарий в своих видеоблогах угрожал им физической расправой.

— Анатолий Шарий в своих видеоблогах рассказывает, что мы должны умываться в своих соплях и крови. Сидя в Европе ему такое легко рассказывать. Мы хотели пообщаться с представителями партии в городе, хотели узнать разделяют ли они его мнение. Мы хотели узнать, где те спортсмены, о которых говорит Шарий, которые нас должны заставить умыться кровью и соплями, хотели понять их позицию. Не было никаких актов вандализма. Мы пытались спокойно пообщаться с их представителями. Шариевцы вызвали кучу полиции, их представительница Татьяна (Глава николаевской облорганизации «партии Шария» Татьяна Кравчук, - прим.) кричала и истерила. В общем диалог не вышел, — заявил Денис Янатрь.

Также он отметил, что «Нацкорпус» передал гроб представителям «Партии Шария» в качестве материального взноса.

— По гробу. В соответствии с законами Украины можно делать имущественные взносы в партии у нас в стране. Вот мы и передали свой имущественный взнос «Партии Шария» в виде этой деревянной конструкции (гроба, - прим.). Мы хотели, чтобы представители приняли гроб официально, расписались, но в итоге они отказались. Я надеюсь, что Татьяна Кравчук не заберет его себе и оставит партии, — резюмировал он.

В свою очередь Анатолий Шарий опубликовал видео на своем Youtube-канале в котором высмеял действия «Нацкорпуса» и заявил, что, когда придет к власти займется реабилитацией бойцов расформированного спецподразделения «Беркут», которые наведут порядок в стране.

— Я считаю, что мы сделаем большую ошибку, если мы придя к власти не начнем реабилитацию бывших бойцов спецподразделения «Беркут». Я передаю им привет! Я всегда с вами друзья, мы всегда вам поможем. На ваше стороне (националистов, - прим.) гробы, запугивание и насилие, а на нашей позитив, радость и улыбки, — заявил Анатолий Шарий.

Напомним, 17 июня, под Офиса Президента Украины прошел митинг представителей «Партии Шария». В ходе митинга националисты устроили массовую драку с представителями партии Анатолия Шария.

В тот же день в киевском метрополитене, на станции «Театральная» сторонники Шариянапали напали на представителей националистов.